‘The Voice +’: Ludmilla é anunciada como jurada da competição

A cantora Ludmilla foi anunciada nesta sexta-feira, 30, como a quarta jurada do programa The Voice +, versão da competição musical que será exclusiva para maiores de 60 anos. Ela se junta a Claudia Leitte, Mumuzinho e Daniel, anunciados na sexta-feira passada.

A revelação foi feita por Boninho, diretor de diversas produções da Rede Globo, incluindo o The Voice. “Bem-vindos à família”, comentou ele em uma publicação no Instagram. Ludmilla compartilhou o post em um story, com a legenda “que honra”.

Os outros três jurados já participaram de outras edições da competição. Claudia Leitte foi jurada no The Voice e atualmente é jurada no The Voice Kids. Daniel foi jurado nas primeiras três edições do The Voice e Mumuzinho substituiu Claudia Leitte nos últimos episódios da competição para crianças em 2020.

O The Voice + irá estrear em 2021, mas ainda não foi revelado em qual época do ano. Ele é inspirado no The Voice Senior, que foi lançado em 2018 nos Países Baixos, onde o reality original surgiu, e já ganhou versões em diversos países pelo mundo.

