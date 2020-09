The Rock revela que toda a família foi diagnosticada com Covid-19

PUBLICIDADE

O astro Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, revelou na quarta-feira (2) que ele, sua esposa, Lauren Hashian, e as duas filhas do casal foram diagnosticados com o novo coronavírus.

No Instagram, o ator disse que a família já se recuperou da doença, mas classificou a experiência como uma das mais desafiadoras da sua vida. “Eu queria que fosse apenas eu que tivesse pegado o vírus, mas foi a minha família inteira”, disse The Rock no vídeo. “Minha esposa Lauren, assim como minhas duas meninas e eu, todos nós pegamos Covid-19. Poderia dizer a vocês que esta foi uma das coisas mais desafiadoras e difíceis que já tivemos que suportar como uma família, e para mim também”, completou.