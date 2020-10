Thais Fersoza volta a usar maiô polêmico: “Achei chique”

PUBLICIDADE

Na semana passada, Thais Fersoza recebeu críticas após postar foto com um maiô rosa. No último domingo, 4, a atriz voltou a posar com o maiô que causou polêmica.

“Sim! Eu acho maiô bonito, eu acho maiô chique, eu acho maiô elegante, eu amo esse modelo, esse decote, essa cor e cada um usa o que gosta e o que quer! A real é essa né? Deus abençoe nossa semana!”, escreveu Thais, que é mãe de Melinda e Teodoro.