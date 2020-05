Terry Crews dança música de Lady Gaga e Ariana Grande e agita o Twitter

PUBLICIDADE 

Terry Crews publicou um vídeo em que aparece se divertindo ao dançar Rain on Me, novo hit de Lady Gaga em parceria com Ariana Grande.

No vídeo, o ator aparece sem camisa e se divertindo ao som da canção, no quintal de casa. “O arco-íris é real”, alertou para o detalhe nas imagens.

O assunto virou um dos mais comentados no Twitter. “Eu não sabia que precisava ver o Terry Crews dançando Lady Gaga e Ariana Grande ATÉ VER O TERRY CREWS DANÇANDO LADY GAGA E ARIANA GRANDE”, afirmou um usuário.

“Terry Crews dançando! Esse é o tweet”, emendou outro. “Homens que eu queria guarda dentro e um potinho e proteger de todo mal,eu começo,terry crews”, emendou mais uma.

Confira alguns dos tweets:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Queria que o Terry Crews fosse meu pai pic.twitter.com/pEwCCLfNol — Caio César (@geocaio) May 26, 2020