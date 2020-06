Tati Minerato fica entre a vida e a morte após uma lipoaspiração

PUBLICIDADE

Uma das principais modelos do brasil e musa do Carnaval, Tati Minerato passou por momentos tensos ao ficar entre a vida e a morte após fazer uma lipoaspiração. As informações são do colunista Alessandro Lo Bianco, do programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!.

De acordo com o jornalista a modelo queria passar pelo procedimento após receber uma proposta de trabalho na TV.

Após terminar o procedimento, tati apresentou manchas vermelhas no corpo, sinais de uma reação alérgica. Ao retornar ao local o médico não pediu exames, apenas mudou uma medicação. Mesmo com o medicamento, houve uma grande piora.

A mãe de Tati ainda revelou que ela teve mais de 40 graus de febre e chegou a delirar. Ao fazer um exame PCR, os médicos disseram que Tati teria entrado em um processo de infecção generalizada.

Com determinação de internação imediata, Tati Minerato completou dez dias de internação nesta segunda-feira (15).