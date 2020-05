Supostas conversas entre Flayslane e Neymar são divulgadas

PUBLICIDADE 

A polêmica entre a ex-BBB20 Flayslane e o jogador Neymar Jr. ganhou novos capítulos na noite desta segunda-feira (4). Isso porque uma amiga da cantora, Dani Griff, teria divulgado em seu Instagram prints que seriam de conversas entre Flayslane e o jogador.

Os prints mostram diferentes conversas em diferentes redes sociais. Em uma das conversas, Neymar teria enviado sua localização para que Flay soubesse da distância e onde ele estaria. Uma imagem que seria de Neymar digitando mensagens no Snapchat também foi publicada.

Também amiga da ex-BBB, Lana Castro confirmou o affair de Flay com Neymar. Segundo ela, elas se conheceram no Insta Messenger: “Se ele quer que eu refresque a memória dele, Neymarj conheceu Flay no Insta Messenger. Ele estava em Natal para o jogo onde o ‘cai cai’, vulgo Neymar, iria jogar. A marmita falou com Flay em tudo que era buraco, como ela não respondia, ele foi pro Snapchat falar com ela! E ela resolveu dá uma moralzinha básica, e acabaram combinando de se ver. Se viram e ficaram”.