Sucesso como empresária; Boca Rosa afirma que faturou com sua marca

PUBLICIDADE 

Enquanto confinada na casa mais vigiada do Brasil, Bianca Andrade tinha o objetivo de triplicar as vendas dos seus produtos de beleza. Nesta quinta-feira, 27, a ex-BBB afirmou em sua rede social que suas vendas exatamente triplicaram desde que ela foi confinada, e agora que ela tinha sido eliminada seus produtos estão vendendo ainda mais.

Azar no jogo, sucesso como empresária. Boca Rosa fez questão de deixar bem claro que seu objetivo no BBB sempre foi trabalho, e que sua participação não passava de uma estratégia para deixar sua marca conhecida por todo Brasil. “Tudo foi pensado, todos os looks e makes que eu usei lá, assim como tudo que eu deixei preparado para ser postado no meu Instagram enquanto eu estava fora. Eu ia ser vista na TV e na internet”, afirmou Bianca em um vídeo na sua rede social.

Sua estratégia deu certo, Bianca Andrade ficou conhecida como protagonista do BBB20.