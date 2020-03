Stênio Garcia viverá com aposentadoria de R$ 5 mil

PUBLICIDADE 

Stênio Garcia recebeu resposta da Globo de que não terá seu contrato renovado e receberá seu último salário da emissora no dia 30 de março. Garcia tem 88 anos e disse estar preocupado em como pagará suas contas a partir do próximo mês.

Ele relatou que as outras fontes de rendas extras são pequenas, e que seria difícil viver sem o salário, porque ele ajuda grande parte da família também. Garcia desabafou que tem filhos, sobrinhos e parentes que dependem dele, e que não será possível viver com essa rend de 5 mil, já que parte dos seus medicamentos já é esse valor.

Stênio Garcia está na emissora carioca há 47 anos, tendo mais de 60 novelas em seu currículo. O último trabalho dele foi dando vida a Dom Bartolomeu, o inquisidor da Cália, em ‘Deus Salve o Rei’. O ator disse nunca ter imaginado que um dia não faria parte da Globo.

Stênio ainda conta que o dinheiro que tinha guardado, ele acabou perdendo, quando investiu em salas comerciais de um empreendimento imobiliário na Barra da Tijuca, e que nunca foram entregues, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 160 mil.

Atualmente, o ator vive com a esposa Marilene Saade, de 52 anos, em um sítio no Camorim, na zona oeste do Rio. Segundo o UOL, uma das preocupações de Marilene é com a perda do plano de sáude pago pela Globo. Ela tem a saúde debilitada, tendo sido diagnosticada com SARA (síndrome da angústica respiratória aguda), por conta de um complicação de uma cirurgia para retirada do útero. Por isso, Marilene chegou a ficar em coma, em 2017.

Com idade avançada e dentro do grupo de risco, atualmente, Stênio está isolado com a mulher, por conta do surto da pandemia do coronavírus.