“Sonsa” e “manipuladora”, diz Ludmilla ao expôr polêmica com Anitta

A cantora Ludmilla divulgou nas suas redes sociais, nesta segunda-feira (15), um vídeo com duração de cerca de 11 minutos explicando e dando detalhes sobre a briga com a cantora Anitta. Para iniciar o vídeo, a cantora divulga uma conversa entre as duas em setembro de 2019.

“Um mar de gente cantando! Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha”, disse Ludmilla. “Confesso que não achei bacana da parte dela fazer isso. Meus fãs sabem um certo história dela comigo e por isso estão assim”, respondeu Anitta.

“O maior problema foi sempre ela com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: ‘Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora’, eu ia falar: ‘Show! Bota seu nome lá’. Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca!”, explicou.

Ludmilla, chamando Anitta de “sonsa”, exibe um print em que o nome de Anitta aparece como compositora da canção ‘Onda Diferente’. “Tem eu como compositora? Acho difícil, eu não pedi nada. Só se a Warner colocou”, diz Anitta, se referindo a gravadora das duas. “Eles não colocam o Papatinho? Não entendi nada. Sobre essa questão dos meus fãs, não tem a ver com você. Tem a ver com a Ivete, porque sabem de umas coisas maldosas que ela fez comigo e provavelmente estão bolados dela ter cantado”, completou Anitta.

Assista ao vídeo na íntegra: