Sofía Vergara é a atriz mais bem paga do mundo, segundo a Forbes

A estrela da série “Modern Family”, Sofía Vergara, foi a atriz mais bem paga em 2020, superando suas rivais no mundo do cinema, já que a pandemia reduziu a receita de bilheteria de Hollywood, segundo o ranking anual da Revista Forbes publicada nesta sexta-feira (2).

Com US$ 43 milhões embolsados nos últimos 12 meses, Sofía Vergara – que ficou segundo lugar no ano passado – ficou à frente no pódio ocupado por Angelina Jolie (US$ 35 milhões) e da israelense Gal Gadot (US$ 31 milhões).

Sofía Vergara ganha US$ 500 mil por episódio de “Modern Family” e agora está no júri de “America’s Got Talent”, o que lhe dá ao menos “US$ 10 milhões por temporada”, sem contar seus vários contratos publicitários, segundo a revista.

A pandemia do novo coronavírus interrompeu a maioria das grandes produções de Hollywood desde a primavera, o que ocasionou um sério impacto na renda dos artistas.

O fechamento das salas de cinema por causa da covid-19 e a falta de novos filmes fizeram com que atores da TV ganhassem destaque, explica a Forbes.

A atriz americana Viola Davis, por exemplo, apareceu pela primeira vez no Top 10 (em 10º lugar, com US$ 15,5 milhões).

Além de Angelina Jolie e Emily Blunt (em 6º lugar com US$ 22,5 milhões), todas as 10 melhores atrizes recebem a maior parte de sua renda avaliada provenientes da televisão ou de vídeos no geral, incluindo a renomada Meryl Streep (em 5º lugar com US$ 24 milhões).

No total, as dez atrizes mais bem pagas do mundo em 2020 ganharam US$ 254 milhões (junho de 2019 a junho de 2020), 20% menos do que no ano anterior.

Para efeito de comparação, os dez atores mais bem pagos durante o mesmo período ganharam mais que o dobro, quase US$ 550 milhões.

O Top 10 feminino:

Sofía Vergara (US$ 43 milhões) Angelina Jolie (US$ 35,5 milhões) Gal Gadot (US$ 31,5 milhões) Melissa McCarthy (US$ 25 milhões) Meryl Streep (US$ 24 milhões) Emily Blunt (US$ 22,5 milhões) Nicole Kidman (US$ 22 milhões) Ellen Pompeo (US$ 19 milhões) Elisabeth Moss (US$ 16 milhões) Viola Davis (US$ 15,5 milhões)

Agence France-Presse