Simone e Simaria ultrapassam 3 bilhões de visualizações no YouTube

A dupla Simone e Simaria alcançaram mais de 3 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. Com mais de 9 milhões de inscritos no canal e somando mais 66 milhões de seguidores em seus perfis do Instagram, as irmãs comemoraram esta conquista.

“Meus amores, vocês não imaginam a nossa felicidade ao nos depararmos com esses números. É muita alegria e muitos anos de trabalho dedicados a vocês, fãs, que sempre nos acompanham e nos apoiam. Tudo que conquistamos até hoje, não foi fácil, o amor pela música sempre nos mostrou que estávamos no caminho certo. Muito obrigada” disse Simaria.