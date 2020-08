Sergio Marone aparece nu em clique sensual em frente ao espelho e vira assunto na web

PUBLICIDADE

Sergio Marone, 39, virou assunto nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (5), após publicar um clique pra lá de sensual em sua conta do Instagram. Na foto, Marone aparece nu e exibe a boa forma em frente ao espelho.

O ator, que atualmente está na reprise de “Apocalipse”, da Record TV, desejou “boa noite” aos fãs e seguidores com a selfie. “O dia [em] que vazar uma nude do Sergio Marone a internet quebra”, sugeriu um internauta no Twitter.

“Postaram uma foto do Sergio Marone. Salvei e ia mandar num grupo de amigas. Mandei no grupo da família no qual meu marido também está! Apaguei correndo e não vi se alguém viu, mas morri do coração pela segunda vez hoje”, brincou uma usuária da rede social.

Mas tudo não passou de uma brincadeira do próprio ator, que ficou conhecido pelo seu papel em “Os Dez Mandamentos”. Ele resolveu tirar sarro de um vídeo seu que circula na web. Na gravação ele mostra sua horta de tomates enquanto está de cueca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A filmagem, que não é atual, foi revivida por internautas nas redes e virou assunto antes mesmo do clique sensual publicado no Instagram. “Sergio Marone e seu tomate orgânico que eu adoraria experimentar”, escreveu um seguidor. Por isso, no clique em frente ao espelho o artista resolveu incluir um emoji da fruta.

As informações são da FolhaPress.