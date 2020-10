Separação de Gusttavo Lima e Suita vira meme em restaurantes: ‘Acaba do nada’

PUBLICIDADE

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, anunciada no último dia 9, virou meme e peça de marketing em restaurantes no Brasil. Estabelecimentos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Amapá anunciaram em suas redes sociais promoções inspiradas na situação com o slogan: “Acaba do Nada”, uma menção ao fato do sertanejo ter decretado o fim do casamento sem qualquer queixa ou motivo, segundo revelou a modelo.

Uma doceria no Amapá divulgou no seu Instagram, com destaque para uma foto do ex-casal, um kit promocional Gusttavo Lima, “Do Nada Acaba”. Após alguns internautas reclamarem da ação dizendo que era uma falta de respeito com os envolvidos, a doceria apagou a publicação.

Antes, porém, rebateu as acusações em comentário: “As pessoas precisam de uma dose diária de humor! Já tem gente azeda demais por aí, coisa feia é corrupção, falta de caráter e hipocrisia. Nós trabalhamos de forma consciente, honesta e digna, não quero gente chata e amarga aqui não, xô! Isso aqui não é uma democracia (marketing). Beijos e uma colher de doce de leite para adoçar a vida de vocês”, diz a mensagem.

Uma lanchonete em Campos dos Goytacazes, no Rio, fez ação semelhante, anunciando promoção em lanches no “Combo Gusttavo Lima”. “Lembrando que esse combo acaba do nada”.

Um bistrô em Barueri (SP) também divulgou desconto em lanches com uma “brincadeira” sobre a separação do casal. Há três semanas, o mesmo estabelecimento anunciou o combo “Meu Casal” com uma foto de Luísa Sonza e Vitão. “Fica Vintão”, diz a publicação no Instagram do bistrô.

“Meu casal” é referência a um comentário que o cantor teria deixado em uma foto antiga da cantora quando ela ainda era casada com o humorista Whindersson Nunes. Vitão já disse, porém, que nunca fez esse comentário.

FIM DO CASAMENTO

Andressa Suita disse, por meio do Stories do seu Instagram, que a separação “foi um choque” e que a decisão partiu do sertanejo, que a acordou de madrugada para lhe comunicar sobre a vontade de colocar um ponto final na relação.

“Até domingo passado (4) estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda (5) fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse.

A modelo ponderou que a vida deles não era um conto de fadas, que eles “tinham problemas como qualquer casal”. “Mas nada a ponto de nos separar”.

Já Gusttavo Lima afirmou que não estava feliz e que tentou de tudo para manter o casamento. “Queria estar passando aqui para falar de coisas boas, mas infelizmente nem tudo em nossas vidas é como a gente quer, como a gente imagina, do jeito que poderia ser (…) Nada acontece de um dia para o outro, o casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continuam”, afirmou.

“A Andressa faz parte da minha vida, minha história, meu futuro”, continuou ele. “Ela é a mulher mais importante da minha vida, porque é mãe dos meus dois filhos, e criar nossos filhos é nossa prioridade. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos.”

As informações são da FolhaPress