“Sempre fui atacada”, desabafa Luisa após assumir namoro com Vitão

Nesta sexta-feira, 11, Luísa Sonza desabafou pela primeira vez nas redes socias sobre o seu namoro. “Eu sempre quis que as pessoas me conhecessem, que soubessem que sou uma pessoa boa e tenho caráter, mas depois que percebi que ninguem ligava para o que eu tinha pra dizer, eu me libertei. Não tenho que me justificar pelo o que eu nunca fiz, vocês não merecem essa atenção.”

“Desde o primeiro dia da internet eu sempre fui atacada, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer. Já mudei, cantei vários estilos, mas ninguém nunca se importou. Nenhum ataque que eu já recebi vieram de coisas que eu já tenha feito, sempre veio de coisas que inventaram”, prosseguiu Luísa que terminou seu casamento com Whindersson Nunes em abril de 2020.

“As pessoas que me atacam nunca quiseram escutar o meu lado e o que eu tenho para dizer, então por que vou escutar vocês?”, desabafou a cantora. Para finalizar a sequência de stories, Luisa afirmou que está muito feliz com seu namoro e que vai postar muita foto bonita para quem gosta do casal.

Luísa e Vitão assumiram o namoro nas redes sociais nesta quinta-feira, 10. A cantora postou uma série de fotos do casal sem legenda, e depois publicou no Twitter “gostou ta gostado, não gostou pode surtar”.