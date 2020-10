Sandy diz que não pretende ter outro filho e que se culpa por isso

PUBLICIDADE

A cantora Sandy, 37, surpreendeu os fãs com uma live, na noite desta sexta-feira (23), com direito a confissões e até mesmo uma breve apresentação ao lado do marido, Lucas Lima, 38. Durante a conversa, ela responde a perguntas e revelou que não pretende ter outro filho.

“Amo meu filho, com todas as minhas forças. Amo ser mãe dele, mas estou satisfeita com esse negócio de maternidade, não pretendo ter outro filho não”, afirmou a cantora, que é mãe de Theo, 6. “Se eu acho que deveria? Acho. Seria bom ter um companheirinho para o meu filho? Seria. Culpa? Temos culpa também”.

Sandy finalizou comentando que se cobra demais para ser a melhor mãe possível para Theo e, por isso, acredita que não daria conta de um segundo filho.

Ela ainda falou sobre o marido e disse ser grata por tê-lo em sua vida: “É ótimo pai, músico, marido, produtor musical, é ótimo em se divertir, em me fazer rir”, afirmou a cantora, que também brincou: “Mas também é ótimo em esquecer horários, em deixar bagunça em casa”. “Que sorte a minha”, concluiu.

Ao final da live, Sandy ainda cantou a música “Lua Cheia”, que compõe seu novo EP “10:39”, lançado na semana passada. Com três canções, o novo trabalho simboliza sua transformação na pandemia: “Quem está ligado, atendo, vivendo esse momento, não passa sem sentir algumas coisas e olhar pra outras de outra forma”, disse.