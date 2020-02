Sammy Lee revela detalhes do parto e posta fotos do nascimento do filho

PUBLICIDADE 

Diante de algumas dúvidas dos fãs sobre o nascimento do seu filho recém-nascido, Jake, a esposa de Pyong utilizou as redes sociais para responder as perguntas dos internautas. A digital influencer compartilhou as fotos do parto normal, que ocorreu em pé. A técnica é utilizada pelos médicos para aproveitar a gravidade e facilitar o parto.

Sammy revelou que não postará o vídeo do parto, por conta das reações da babá de Jake, que ficou impressionada com as cenas.

“Quando chegou a oito centímetros de dilatação, eu não tomei mais anestesia e comecei a sentir todas as contrações. Eu parei de pé, só para vocês terem noção”, comentou Sammy.

Jake é o primeiro filho de Pyong e Sammy, e nasceu dia 17 de fevereiro. Por estar confinado no BBB20, o hipnólogo não pôde acompanhar o nascimento do filho. No dia 22, ele ganhou uma prova do ‘Anjo” e recebeu vídeo enviado pela família, onde viu o filho pela primeira vez.