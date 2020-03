Rihanna e Jay-Z doam R$ 10 milhões para combate da Covid-19

PUBLICIDADE 

A cantora Rihanna já doou o valor de R$ 5 milhões para auxilio no combate co novo coronavírus, mas a estrela no entanto, surgiu nos holofotes com uma nova quantia. A fundação da cantora e do também cantor, Jay-Z, anunciaram o novo valor de nada menos que US $ 2 milhões – o equivalente a R$ 10 milhões – para ajudar na causa.

De acordo com o Just Jared, a Fundação Clara Lionel (CLF) de Rihanna e a Fundação Shanw Carter (SCF) do rapper, farão doações para ajuda com os trabalhadores anônimos,populações encarceradas, pessoas em situação de rua, idosos e filhos de profissionais da saúde que atuam na linha frente contra o coronavírus. Os recursos serão doados à ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis de Nova York), Fundo da prefeitura de Los Angeles e Fundo para as escolas públicas.



“Em tempos de crise, é imprescindível que nos unamos como uma comunidade para garantir que todos, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso a necessidades críticas: abrigo, saúde, nutrição e educação”, disse Gloria Carter, mãe de Jay-Z e o CEO de sua fundação, por meio de comunicado. “A única maneira de superar essa pandemia é com amor e ação”, concluiu.