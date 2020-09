Reynaldo Gianecchini fala sobre pansexualidade: ‘me considero tudo ao mesmo tempo’

PUBLICIDADE

O ator Reynaldo Gianecchini falou sobre sua orientação sexual e definiu-se como pansexual em entrevista à agência EFE nesta segunda-feira, 31.

“Nunca quis levantar nenhuma bandeira. Eu acredito na liberdade de cada um ser o que quiser. Acredito que todos temos muitas facetas internas e que a sexualidade reflete muito isso. Eu não tenho medo de olhar além. Não me encaixo em nenhuma definição”, afirmou.

Em seguida, continuou: “As pessoas gostam de me rotular. Dizem que sou gay, mas não me considero assim. Me considero tudo ao mesmo tempo. Se é preciso ter uma palavra para mim, então é ‘pan’ (pansexual), porque ‘pan’ é ‘tudo'”.

Reynaldo ainda avaliou a atual situação da sociedade: “Estamos em um momento muito importante para combater coisas negativas como o racismo, a homofobia e as formas que impedem que as pessoas sejam como são, que não sejam julgadas ou discriminadas, que não tenham um espaço próprio porque são diferentes da maioria.”

“Se eu tenho alguma luta, é essa, a da liberdade”, continuou o ator.

Gianecchini foi entrevistado pois a novela A Dona do Pedaço será exibida em dublagem espanhola na TV dos Estados Unidos. O título ficou definido como Dulce Ambición.

A reportagem da EFE ainda destaca que “a cadeia de televisão estadunidense Univision faz história nesta segunda-feira ao transmitir a primeira telenovela com um galã abertamente pansexual”.

Reynaldo Gianecchini está presente no elenco de novelas como Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, que voltam ao ar em reprises em 2020.