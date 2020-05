Respeitando a quarentena, Mauricio de Sousa vê filhas pelo vidro de casa

PUBLICIDADE 

O quadrinista Mauricio de Sousa mostrou em suas redes sociais a forma que ele encontrou para manter o contato com os filhos e ainda respeitar a necessidade de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus.

Na última sexta-feira, 22, Mauricio publicou uma foto em seu Instagram que mostra a sua filha mais velha, Mônica, do outro lado de uma vidraça em sua casa. “Olha só quem veio me ver pelo vidro. Minha filha Mônica devidamente mascarada”, comentou o artista.

Com 84 anos, o criador da Turma da Mônica faz parte do grupo de risco para covid-19, junto com hipertensos, diabéticos, asmáticos e pessoas com problemas renais crônicos, e portanto deve ter cuidados redobrados para evitar o contato.

“Mas valeu a presença dela, as palavras carinhosas e a certeza de que logo, logo vou poder abraçar todos os filhos”, reforçou ele, lamentando não poder se aproximar mais da filha.

Estadão Conteúdo

