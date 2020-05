Rapper Houdini morre, aos 21 anos, em tiroteio no Canadá

PUBLICIDADE 

O rapper Houdini, de 21 anos, foi morto em um tiroteio em Toronto, no Canadá. O músico foi atingido por tiros do lado de fora de um hotel.

Amigo do rapper, Tory Lanez lamentou a morte do músico em seu Instagram: “Estou tentando, mas não consigo impedir as lágrimas de caírem… Não consigo encontrar palavras para um discurso neste momento. Vocês me tiraram o meu amigo, e tudo o que ele queria era viver!”.

Houdini era responsável por músicas como VV’s, Late Nights, My Team, Backseat e Myself.