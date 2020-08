Rafa Kalimann finaliza divórcio, mas mantém sobrenome de Rodolfo

PUBLICIDADE

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, 27, anunciou em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (10) que finalmente concluiu o processo de divórcio com o sertanejo Rodolfo, 31, que faz dupla com Israel. Ela, no entanto, afirmou que decidiu manter o sobrenome do ex.

Segundo Rafa, a ideia de manter o nome Matthaus, do cantor, acontece por que ela pretende mudar seu sobrenome de família em breve, adicionando o Kalimann, que ela usa artisticamente. Assim, se ela mudasse agora, teria que alterar os documentos duas vezes. “Eu vou tirar [o nome de Rodolfo], mas agora fiquei com preguiça”, brincou.

Rafa e Rodolfo se casaram em 2016 e já não viviam juntos desde 2018, embora não tivessem oficializado a separação. Após assinarem o divórcio, os dois, que vivem no mesmo condomínio em Goiânia, se reuniram na casa dela e pediram aos fãs que continuem torcendo para pela felicidade de ambos.

A influenciadora, que foi contratada recentemente pela Globo, onde deve dar início a carreira de atriz, ainda brincou sobre seu look elegante para a ocasião: “Não é todo dia que a gente se divorcia, então pensei ‘vou no cartório arrumada e botei um terninho chique, elegantíssimo’, mas o menino foi do jeito que acordou.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rafa contou na semana passada que está vivendo um romance com Daniel Caon, que participou da Casa de Vidro do último BBB. Em entrevista ao colunista Hugo Gloss, ela ponderou que gostaria de viver a relação da forma mais natural possível, como ocorreria se o casal fosse anônimo.

“Estamos apenas nos conhecendo, nos permitindo. Não queríamos rotular ‘estamos juntos’ porque como todas as outras pessoas estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma, de forma espontânea e, principalmente, real e sincera”, disse.

As informações são da FolhaPress.