Pombinhos: Ana Maria Braga se casa com Johnny Lucet

Na última sexta-feira (7), a apresentadora Ana Maria Braga se casou com o francês Johnny Lucet. Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini, que estão no comando do Mais Você, deram o anúncio com exclusividade nesta segunda-feira (10). A cerimônia do casal foi íntima, na casa da apresentadora, enquanto ela está de férias.

Os filhos da apresentadora, Pedro e Mariana, foram padrinhos da união e, nas imagens exibidas no programa, Ana aparece emocionada ao assinar os documentos. “O casamento civil foi celebrado na casa dela, em São Paulo. Só para a família, cerimônia íntima e bilíngue, porque o noivo é francês. Ele falou o ‘sim’ em português.”

“Ela estava feliz da vida. E eles estavam usando a mesma roupa do dia que se conheceram em Algarve, em Portugal”, contou Fabrício. “Johnny decidiu fazer do jeito francês e o nome é escrito do lado de fora da aliança”, disse Patrícia.