Polêmica: comissária de bordo acusa Pyong Lee de chantagem

Uma comissária de bordo usou suas redes sociais apara acusar o YouTuber e hipnólogo Pyong Lee de chantagem. Débora Welker se pronunciou após o participante do Big Brother Brasil 20 (BBB20) beber demais em uma festa e ser acusado de assediar outras participantes.

Segundo Débora, eles se conheceram em uma festa e ficaram. “Ele foi todo querido, disse que queria namorar sério, e eu, trouxa, caí no papo dele”, disse a comissária. De acordo com ela, algum tempo depois de ficarem, ele disse que precisava contar que tinha namorada, mas que pretendia continuar ficando com Débora.

Ela diz ter encontrado com ele novamente em outra festa. Na ocasião, fingiram não se conhecer e ele a chantageou para que eles continuassem juntos. “A gente fingiu que não se conhecia e ele esperou o menino ir ao banheiro. Pedi a ele para não contar para o amigo que a gente tinha ficado, já que não tinha sido nada de mais. Aí ele: ‘é, eu não vou falar, mas você vai ter que continuar ficando comigo”, disse. “Ele me chantageou para eu continuar saindo com ele”, reafirmou.

Débora afirma que ele é sem caráter não só para traição e relacionamentos, mas também é arrogante e costuma humilhar os outros. “Sabe aquele tipo de pessoa que trata o garçom mal? Ele é mentiroso, falso. Só que ele é inteligente, então é extremamente manipulador. É um ator nato. Não tem caráter. Humilha as pessoas, arrogante. Se acha porque tem dinheiro. Se acha o famosão. É insuportável”, finaliza a comissária.

