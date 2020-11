“Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho”, diz Ana Maria Braga sobre Tom Veiga

PUBLICIDADE

A apresentadora Ana Maria Braga usou suas redes sociais para prestar solidariedade à família de Tom Veiga, interprete do Louro José no programa Mais Você, na TV Globo. “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho”, disse a apresentadora em publicação.

“Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, disse a apresentadora, tendo a fala acompanhada de uma série de fotos dos dois.

Ana Maria e Tom Veiga trabalharam juntos por cerca de 20 anos apresentando o programa diário. Veiga foi encontrado morto, neste domingo (1º), em seu apartamento na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele estava sozinho.

Também por meio das redes sociais, a Rede Globo homenageou Veiga. “Estamos de coração partido. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, informou a emissora no Instagram. Não foi divulgada, até o momento, a causa da morte do ator. O Fantástico está fazendo a cobertura da fatalidade e publicou um vídeo homenageando o ator.

Em janeiro deste ano, o ator se casou com Cybelle Hermínio Costa, no Rio de Janeiro. Na época, Ana Maria Braga não pode comparecer na cerimônia pois estava em fase de tratamento de um câncer. A união teve fim em outubro deste ano. Ele deixa uma filha do primeiro casamento com Alessandra Veiga.