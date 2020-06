Pastor pede desculpas após falas racistas em live no Instagram

PUBLICIDADE

Após proferir falas racistas em uma live no Instagram, o pastor Rodrigo dos Santos, líder da Igreja Batista do Calvário em Toledo, a 541 quilômetros de Curitiba, no Paraná, postou um vídeo em que pede desculpas por ele e por sua esposa, Jessica Maciel, que também foi acusada de falas racistas. A live ocorreu na última terça-feira (16).

Durante a live, Rodrigo disse que negros da sua igreja são “encardidos” e “sujos” e, pelo instagram, o pastor publicou um vídeo em que pede desculpas. No vídeo ele afirmou que suas palavras foram “infantis”.

“Estou aqui para me redimir de um ato grosseiro no qual eu tenho cometido nesta semana, em um vídeo que está circulando. Tive palavras ofensivas e estou aqui para reconhecer cada uma delas”, disse. “Não era minha intenção magoar alguém ou ofender alguma, e de forma alguma ser racista. Mas agi com palavras infantis e estou aqui para reconhecer e repugnar todas as minhas palavras. Peço perdão a todas as pessoas que eu tenha ofendido, em especial a comunidade negra”, concluiu Rodrigo.