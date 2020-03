Parabéns da Anitta: Por causa de isolamento, cantora cancela festa de aniversário

PUBLICIDADE 

Tudo já estava planejado para a comemoração do aniversário da funkeira Anitta, que completa 27 anos no final deste mês. Mas devido a pandemia de coronavirus a cantora decidiu cancelar a festa. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O dia, Anitta já tinha enviado grande parte dos convites.

A comemoração aconteceria na casa da própria cantora, uma mansão em um condomínio de luxo na Barra, Zona oeste do Rio. O bolo seria feito por uma das tias de Anitta, boleira famosa na região e o tema da festa seria ‘o espaço sideral’, tema este decidido antes do carnaval. A música ficaria por conta de duas bandas baianas que a funkeira contatou.

A assessoria de Anitta confirmou o cancelamento, a cantora porém não se pronunciou até o momento.