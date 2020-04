Pagodeiro Mumuzinho está internado com coronavírus

PUBLICIDADE 

Após apresentar um quadro febril e de amigdalite, diagnosticada anteriormente, o cantor Mumuzinho, pagodeiro de 36 anos, foi diagnosticado com coronavírus. Mumuzinho descobriu a doença após apresentar piora no quadro clínico e se encaminhar ao Hospital Vitória, no Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria do cantor o artista está em observação no hospital, onde foi detectado uma pneumonia de grau intermediário.

Mais cedo, antes do diagnóstico, o cantor disse que precisaria remarcar sua live, a “Resenha do Mumu”, por questões de saúde. A transmissão, em princípio, ocorreria no dia 3 de maio, no próximo domingo.

Segundo a nota da assessoria “Nesta última semana, o cantor apresentou quadro febril, com dor de garganta e afônico. Após consulta medica, foi diagnosticado amigdalite e o pagodeiro já está em tratamento para se recuperar o mais breve possível”, comunicou.