“Obrigado por tanto amor e pelo seu exemplo”, diz Gabriel Pensador após o falecimento de seu pai

Obrigado, pai, por tanto amor e pelo seu exemplo de como viver com bondade e personalidade, irreverência e seriedade, respeito e todos e pelo seu carinho constante e infinito em cada gesto, palavra ou olhar. Sempre dedicado e cuidadoso com seu trabalho como médico, com sua família, com seus amigos e com a vida e a alegria de viver. Nunca prejudicou ninguém nem alimentava sentimentos ruins e conquistava a todos com sua autenticidade, ironia e bom humor. #muitoorgulhomeupai Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser! Descanse em paz, com a sua liberdade de volta, depois de nos dar mais uma demonstração de força e garra nesses últimos tempos de várias internações. Agradeço a todos do Hospital Samaritano (e às acompanhantes terceirizadas) que fizeram o melhor para que ele aguentasse essa fase, e vamos lembrar sempre dos bons momentos e do seu jeitão, que ainda vai nos fazer dar muitas risadas com uma saudade gostosa do inigualável e inesquecível Miguel Contino. ❤