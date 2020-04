“O prêmio do BBB só em processos”, diz Pyong Lee prometendo ir à justiça contra ataques

View this post on Instagram

Foi com muito desagrado que me vi na posição de contratar advogados para adoção de medidas judiciais contra aqueles que estão atacando a minha honra e de minha família. Até o meu filho recém-nascido vem sofrendo agressões e ameaças, num verdadeiro linchamento digital, sem qualquer precedente. A internet se tornou verdadeira terra de ninguém e não pode ser usada, como está acontecendo, para disseminar ofensas e mais ofensas, em escala geométrica, o que pode causar consequências mais sérias, no plano da saúde psíquica e mental das vítimas deste tipo de comportamento. Eu poderia silenciar, seria menos desgastante, mas não posso deixar que meus agressores fiquem impunes, diante de comportamentos criminosos que vêm adotando, sem qualquer limite, pelas redes sociais. Um apresentador de televisão, que me recuso a citar a nome, se permitiu até mesmo ameaçar minha integridade física, com injúrias raciais, incitando o ódio de seus seguidores, que passaram também a me atacar, colocando em risco a integridade física e psicológica, não somente minha, mas de minha família. É inaceitável este tipo de conduta fora da Lei. Outro influenciador digital anunciou, em alto e bom som, que irá me perseguir, convocando os seus a fazerem o mesmo, gerando uma avalanche de novos vitupérios, o que é crime. E o que falar daquele rapaz com milhões de seguidores infantis, que usou crianças como soldados, de olhos vendados, numa guerra que não lhes pertence, contra mim iniciada? É o holocausto das boas regras de convivência em sociedade. O que se passou dentro do BBB, naquele clima festivo do confinamento, sem qualquer maldade ou beligerância, já foi esclarecido, como público e notório, por mim e pelos envolvidos, mas não por aqueles que querem se aproveitar do episódio para semear o ódio e promover a discórdia, criando-se um palco onde crimes cibernéticos são cometidos à luz do dia e na calada da noite, aos olhos de todos. Nós estamos identificando todos as investidas criminosas, para então ingressarmos com ações cíveis e criminais contra os salteadores da nossa honra e saúde mental. ⚠️ CONTINUA NOS COMENTÁRIOS