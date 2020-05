Neymar faz fotos com modelo Natalía Barulích e surge boato de um novo casal

Neymar posou ao lado da modelo Natalía Barulích para capa de revista russa. Eles protagonizaram uma sessão de fotos no qual aparecem abraçados. As imagens foram liberadas nesta quarta-feira (20) e mostram os dois fazendo caras e bocas. Em fotografia, o jogador do Paris Saint-Germain aparece segurando a cintura da DJ enquanto a mesma tampa a sua boca.

Natalía Barulích elogiou o jogador Neymar em foto publicada nesta quarta-feira (20). “O mais lindo do mundo”, destacou a modelo. Junto com as palavras, ela ainda usou emojis de fogo. Na sequência, o atacante respondeu com um emoji apaixonado. Em comentário da modelo, o jogador usou emojis apaixonados e de fogo e ainda escreveu, em maiúsculo, a palavra “what” que, em português, significa “que”. Em resposta, a DJ se declarou: “Meu garoto!!! Eu amo a gente”.

ANITTA E MAIS FAMOSOS COMEMORAM CAPA DE NEYMAR E NATALÍA

A foto de capa de Neymar e Natalía repercutiu no mundo dos famosos como Anitta, com direito a elogios e mensagens de carinho. “Lindos”, apontou David Brazil e, na sequência, a modelo Mabelynn Capeluj destacou: “Que casal poderoso”. Os artistas ainda apontaram um relacionamento dos dois. “Que casal!!! Eu shippo”, avisou João Quirino e Natalie Ackermann continuou: “Finalmente! Eu amo vocês, gente! Vocês, Natalia e Neymar, são um exemplo a seguir do que é ter um bom coração!!! Deus os faz e vocês se juntam”.