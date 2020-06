Nathalia Dill está grávida do primeiro filho com compositor musical

PUBLICIDADE



Nathalia Dill, 34, que está longe das telinhas desde seu trabalho na novela “A Dona do Pedaço” (Globo), está grávida do seu primeiro filho com o compositor musical Pedro Curvello, 36.

Após especulações na internet nesta segunda (15), a atriz usou as redes sociais para confirmar a gravidez. “Sim! É verdade, estou grávida! Nosso amor está crescendo dentro de mim! Estamos radiantes, vocês podem até ver os raios na foto”, escreveu.

Dill disse que a notícia veio para acalentar os corações nesse período difícil. O bebê está previsto para chegar no início de 2021 e até então, somente a família e os amigos mais próximos do casal sabiam sobre a novidade.

Juntos há quase três anos, o casal tinha planos de se casar este ano, mas que foi adiado por conta da pandemia do coronavírus. Eles estavam noivos desde o início do ano passado e há pouco tempo assinaram os papeis de união estável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (12), a atriz fez uma declaração e tanto para o esposo em comemoração ao Dia dos Namorados. “Esse amor que só cresce e se multiplica. Te amo Pedro. Desejo que nesse dia, todos possam declarar o seu amor livremente, sem medo”, escreveu Dill em sua rede social.

Segundo o marido da atriz, o músico Pedro Curvello, foi ela quem teve a ideia de formalizar a união. Ele fez essa revelação durante a sua participação no quadro Arquivo Confidencial do programa Domingão do Faustão, em que Dill foi homenageada no dia 24 de novembro de 2019.

“Parece um sonho, mas é verdade. Eu a convidei para ser minha namorada, e ela me convidou para ter uma união estável. Nathalia tem um senso muito prático das coisas. Um dia antes, a gente convocou os parentes que estavam mais próximos e fez a união estável”, contou Curvello.

Desde sempre o casal mostrava interesse em aumentar a família. “Sempre gostei da ideia do casamento, tinha vontade de ter uma família, filhos, mas até a Nathalia aparecer na minha vida nunca tinha tido certeza. Agora tenho”, declarou o compositor em rede nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress