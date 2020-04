‘Não me abalo mais’, diz Luisa Sonza sobre repercussão de fim de casamento com Whindersson Nunes

PUBLICIDADE 

Luisa Sonza usou suas redes sociais para publicar um desabafo horas depois de anunciar que o seu casamento com o youtuber Whindersson Nunes acabou nesta quarta-feira, 29 .

Sobre diversos comentários recebidos, escreveu: “Eu amo esse carinho, mas quero tranquilizar vocês. Relaxem, os ataques que estou sofrendo não começaram hoje, começaram há mais de quatro anos, desde o começo do meu relacionamento. Na época em que eu era uma menina de 17 anos do interior”.

“Tive que crescer para entender que nada disso é sobre mim, é sobre quem fala. A boca fala do que o coração está cheio. Eu já me curei disso. Desse peso que colocaram em mim. Ou pelo menos isso não me machuca mais como me machucava”, continuou.

Na sequência, Luisa Sonza prosseguiu: “Eu me livrei do ódio que já senti por essas pessoas e troquei por gratidão, pelo fato de ter sido isso o que realmente me fez crescer e virar essa mulher forte e foda que eu me sinto hoje. Que me fez ter tanta vontade de vencer.”

“Eu não me abalo mais. Nada me abala mais. Eu entendi que isso na verdade é ser mulher, infelizmente, mas eu tenho orgulho da mulher que me tornei”, encerrou.

Confira a íntegra do desabafo feito por Luisa Sonza abaixo:



Whindersson Nunes também usou seu Twitter para falar sobre o fim de seu casamento com Luísa Sonza: “Sabe o que é triste, é a pessoa dizer ‘vão bater em mim de toda forma’ e você ver se concretizando mesmo. “Não importa o quanto a gente explique, o quão maduros somos para nós mesmos, julgam só ela, de toda forma. Mas ela vai calar a boca da galera, vocês vão ver”, concluiu Whindersson.