Nanda Costa revela que se descobriu lésbica após namorado se vestir de mulher

Na noite da última segunda-feira (15), a atriz Nanda Costa deu uma entrevista ao programa Papo de Segunda, do canal GNT, e revelou como se descobriu lésbica. Ela relatou que sempre se relacionou bem com os homens, mas o desejo por mulheres foi despertado por causa de um ex-namorado dela.

“Foi em um Carnaval, durante um namoro que durou três anos. Lembro que o meu namorado na época se vestiu de mulher, com batom e toda montada, e eu fiquei louca, louca. Eu falei para ele: ‘Nossa, você está muito gata’, e ele achou estranho”, explicou Nanda, que também achou o momento esquisito. “Cheguei a pensar que fosse só loucura mesmo, um tesão ou desejo, mas daí fui me permitindo experimentar aos poucos e vi que era realmente muito mais legal com mulher”, declarou Costa.