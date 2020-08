Nala, gata com maior número de seguidores no Instagram, é uma vira-lata adotada em abrigo

PUBLICIDADE

SÍLVIA HAIDAR

Nala é a celebridade felina suprema na internet. Com 4,3 milhões de seguidores no Instagram, ela é detentora do título de gata com mais fãs na rede social no Guinness World Records, o livro dos recordes, desde 2017.

Ela tem produtos licenciados, uma marca de alimentos para gatos, faz participação em eventos “meet and greet” (quando fãs tiram fotos com seus ídolos) e já apareceu entre os cem animais mais influentes da revista Time. De acordo com um levantamento feito em 2019 pelo site Love Money, a bichana ganha US$ 650 mil por ano (mais de R$ 3,2 milhões).

Todavia, longe do glamour atual, a vida de Nala, que completou dez anos em julho, começou como a de muitos gatinhos abandonados mundo agora.

Nala é uma vira-lata que foi resgatada quando ainda era filhote de uma casa de acumuladores e levada para o abrigo Castaic Animal Shelter, em Los Angeles, na Califórnia.

Foi lá que Varisiri “Pookie” Methachittiphan caiu de amores pela gatinha assim que ela deu uma lambidinha no seu rosto e decidiu adotá-la. A bichana tinha cerca de cinco meses.

A ideia de criar um perfil para a gata no Instagram surgiu despretensiosamente, em 2012, como um meio de compartilhar as fotos de Nala com os amigos e parentes de Pookie que vivem na Tailândia.

Mas os olhinhos redondos e azuis da gata logo foram conquistando cada vez mais seguidores. Aliás, foi assim que Pookie conheceu sua esposa, Shannon Ellis, que era fã da felina.

O carisma da gatinha é inegável. Ela é expressiva, gordinha, pançudinha, faz poses engraçadas. Claro que o talento de Pookie e de Shannon para tirar boas fotos e usar as hashtags certas foi fundamental para transformar Nala de gata borralheira a Cinderela.

Com o crescimento de seguidores na rede social, as tutoras de Nala criaram um site e começaram a vender produtos como canecas, camisetas e eco bags com o rostinho da bichinha estampado.

Em setembro de 2019, elas lançaram uma nova plataforma, a Love, Nala, na qual vendem a marca de ração super premium da gata e publicam textos sobre bem-estar e adoção de animais.

Hoje a bichana vive com mais animais adotados por suas tutoras: os gatos Coffee (com 2 milhões de seguidores no Instagram), Luna Rose (593 mil seguidores), Stella e Steve (dois gatos, uma conta, 118 mil seguidores), Apollo (28,8 mil seguidores) e o cachorro Spencer (82 mil seguidores).

No total, os pets de Pookie e Shannon têm mais de 7 milhões de seguidores na rede social.

As informações são da FolhaPress.