Naiara Azevedo muda a letra de música e lança “200 Reais” com sua foto estampada

Naiara Azevedo aproveitou o sucesso da nova nota de R$ 200,00 para mudar os versos de sua música de maior sucesso, “50 reais“, e fazer uma brincadeira com seus fãs. A brincadeira vem após a sertaneja protagonizar um verdadeiro barraco com a dupla João Bosco e Vinícius nas redes sociais por conta de uma música.

Com composições polêmicas em suas músicas, Naiara Azevedo não fica de fora de uma novidade e já teve problemas até com o Conselho de Enfermagem após fazer uma música com apologia à uma doença. Agora, a sertaneja, que vive gerando revolta nos fãs por se atrasar para os shows, se jogou na nova moda dos 200 reais e chegou a colocar seu rosto na nota.

Naiara Azevedo usou suas redes sociais para fazer uma brincadeira com seus fãs e anunciar que iria mudar os versos de “50 reais”, música polêmica que agitou o Brasil nos últimos anos: “Não tá fácil pra ninguém, né? Vamos ter que mudar a música para toma aqui os 200 reais…”.

A nova nota de R$ 200,00 deve entrar em circulação ainda em agosto e trará como o lobo-guará ilustrado em sua cédula. Naiara Azevedo, que já chegou a perder 100 quilos, se junta aos diversos memes para ilustrar a nota, que incluem Pabllo Vittar, cloroquina e até o cachorro vira-lata caramelo.

No entanto, nem tudo é brincadeira para Naiara Azevedo. A sertaneja demitiu 140 funcionários após ter que cancelar todos seus shows e viver drama financeiro por causa da pandemia.