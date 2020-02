Na Itália, Maísa teme coronavírus

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (25), durante passeio por Roma, na Itália, a apresentadora Maísa se mostrou preocupada. Encantada com as obras expostas no Vaticano, a apresentadora lamentou que a visita fosse rápida pelo medo de contágio por coronavírus.

“Esse museu é muito cheio e tem um monte de gente tossindo e espirrando aqui. Estou fugindo porque vim sem máscara”, disse.

Nesta semana a Itália foi colocada em estado de alerta após 11 mortes registradas por coronavírus no país além de 200 pessoas infectadas.