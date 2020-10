Morre Conchata Ferrell, atriz de ‘Two and a half men’

A atriz Conchata Ferrell, conhecida por sua atuação como a diarista Berta na série “Two and a half men”, morreu nesta terça-feira (13) aos 77 anos.

A informação foi confirmada por um representante da Warner Bros. Television ao site da revista “Variety”. Ela estava cercada pela família em um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos.

Ferrell recebeu duas indicações como atriz coadjuvante no Emmy por seu trabalho na série cômica, intitulada de “Dois homens e meio” no Brasil.

“Uma querida absoluta, uma profissional completa, uma amiga genuína, uma perda chocante e dolorosa. Berta, seu trabalho no lar era um pouco suspeito, seu trabalho com as pessoas era perfeito”, escreveu o ator Charlie Sheen, um dos atores originais da série, em seu perfil no Twitter.

“Estamos tristes pela perda de Conchata Ferrell e gratos pelos anos que ela nos trouxe risadas como Berta, que viverá para sempre”, escreveu o estúdio televisivo da Warner Bros.

We are saddened by the loss of Conchata Ferrell and are grateful for the years she brought us laughs as Berta which will live on forever. pic.twitter.com/pGQaQveSxm

