Morre atriz Nikita Pearl aos 15 anos

A jovem atriz de Uganda, Nikita Pearl Waligwa, morreu em decorrência de um câncer no cérebro aos 15 anos. Segundo o jornal Daily Monitor, ela “morreu recentemente”.

Havia uma campanha para arrecadar fundos para que a jovem fizesse o tratamento na Índia, já que os médicos locais afirmaram não ter o equipamento necessário para os cuidados ideais. Segundo a Associated Press, a atriz faleceu no sábado (15).

Nikita atuou no filme da Disney “Rainha de Katwe”, que conta a história verídica de Phiona Mutesi, uma prodígio do xadrez, interpretada por Madina Nalwanga. O longa ainda tem no elenco estrelas como Lupita Nyong’o e David Oyelowo. No longa, Nikita era Gloia, amiga de Phiona e responsável por explicar para ela as regras do xadrez.