Modelo Yasmin Brunet doa vestido para leilão brasiliense

A modelo Yasmin Brunet é uma das celebridades que doaram peças do acervo pessoal para uma causa nobre. O projeto “Leilão do Amor” do jornalista brasiliense Bruninho Afonso tem como principal objetivo arrecadar fundos para diversas causas.

Quem der o maior lance para a peça de Yasmin, um vestido black com aplicações, estará ajudando animais de rua do DF. O vestido está disponível para lances online no Instagram do jornalista.

O projeto tem apoio das empresas Nella Airlines, Cia Pet DF e Energético Mamute.

Acesse já o Instagram @bruninhoassessoria e dê seu lance.

