Modelo denuncia pai de sua filha por expor fotos da criança com roupa íntima na internet

A modelo Nicole Wolfensberger, 32 anos, ex-mulher do músico Allison Lima, que é filho do cantor sertanejo Chitãozinho, registrou um boletim de ocorrência por exposição da filha com roupa íntima em uma rede social.

A modelo diz ter tido consciência de um perfil no TikTok da sua filha de 7 anos, com fotos da filha de sutiã e poses sensualizadas. Nicole entrou em contato com Alisson que “tinha conhecimento da referida conta, a qual, em tese, teria sido cadastrada e alimentada pela investigada Raisa, namorada de Alisson.”

Nicole relatou ter pedido que a conta fosse excluída, mas ela voltou a ser reativada depois de um tempo. Agora espere que a própria plataforma exclua o perfil, depois de denunciado.

Ao G1, Raisa disse que “não tinha nada a declarar” e falou pelo marido Alisson.

