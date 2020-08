Modelo brasileira Fiama Freitas posa para a Playboy Espanha: “convite inesperado”

PUBLICIDADE

A mais nova Playmate da Espanha é brasileira! A modelo Fiama Freitas, 27 anos, acaba de estrelar seu primeiro ensaio nu para a Playboy Espanha. A revista já está nas bancas e no site da publicação. O convite aconteceu depois que ela desfilou como musa no Carnaval de São Paulo. A morena foi destaque da escola de samba Colorado do Brás, mas já passou por agremiações como Gaviões da Fiel e Acadêmicos do Tucuruvi.

“Foi um convite inesperado. Claro que topei na hora, até porque já tinha essa vontade. Cresci vendo as famosas nessas capas e me imaginava ali, acho que é um marco na carreira de qualquer modelo. As fotos ficaram incríveis, com um padrão super internacional e uma pegada zero vulgar”, garante. “Conseguimos resgatar aquele padrão das capas históricas da Playboy, me senti uma verdadeira sex symbol”.

E o ensaio de Fiama aconteceu justamente depois dela retirar as próteses de silicone dos seios. No início do ano ela fez uma lipo 4D com o doutor Luiz Henrique Benetti Favali, em São Paulo, e aproveitou para reduzir as mamas e deixar seu corpo mais natural. “Essa coisa de silicone, de peito super redondinho e ‘bolinha’, está fora de moda. Decidi tirar minhas próteses de 300 ml e assumir minha naturalidade. E amei o resultado”.

Além dos compromissos como Playmate, Fiama quer voltar a desfilar no Carnaval de São Paulo, mas desta vez como rainha de bateria. E faz planos pós-pandemia. “Já estou me organizando para desfilar e casar as agendas, o Carnaval é minha paixão, quero sempre fazer parte disso tudo. Agora o foco é na frente da bateria, ainda não tive essa oportunidade e quero realizar em 2021”.

Instagram: https://www. instagram.com/fiama_freitas_