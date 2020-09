Meses em casa: Influenciador mostra como se reinventar durante a pandemia

PUBLICIDADE

A pandemia de coronavírus pegou todo mundo de surpresa e com o tempo em casa alguns se adaptaram à nova realidade de forma rápida. Com isso, foi possível, além de render mais, se redescobrir. Seja atualizando os hobbies ou relendo aquele bom livro guardado na estante a meses ou anos.

Foi o caso do Influencer e empresário, Farley Mattos, de 32 anos, que se encontrou em atividades domésticas nos últimos 4 meses.

Mas Farley tinha com o que se preocupar já que com a paralisação repentina sua empresa de ballet ficou fechada. Mas o medo de ver o negócio fechado logo virou entusiasmo ao perceber as novas oportunidades em um novo ciclo.

“A pandemia não impactou só meu dia a dia, mas o profissional também”, disse Farley. Para ele foi importantíssimo nesse momento ter pensamento positivo “Eu não fiquei reclamando e resolvi me reinventar”.

O influenciador disse que trabalhos antigos foram substituídos por novos. “Foi incrível porque o que eu perdi com as aulas de ballet eu ganhei com novas contratações. Deus me abençoou”.

Farley percebeu que com todos em casa ele podia impactar positivamente o dia de seus seguidores com recados legais e novas perspectivas do dia a dia. “Eu comecei a levar inspiração paras as pessoas cuidando de jardins, fazendo reformas, reaproveitando utensílios, pintando e fazendo serviços que antes eu pagava para outras pessoas fazerem”.

“Agora a gente percebeu como é importante ter o prazer de ficar em casa”, explicou lembrando das reformas no lar.

Como influenciador ele falou que tem a obrigação de levar mensagens positivas para seus seguidores. “Às vezes um sorriso que a pessoa da que pode tirar ela de uma depressão dentro de casa”.

“As pessoas não querem mais ver só look do dia. Elas querem influenciadores que levem informações, levem produtos, coisas que realmente vão acrescentar”, completou reforçando o local importante que os influenciadores têm na sociedade.