Mayra Cardi sensualiza em sua página do Instagram

É lacre que você quer? A coach Mayra Cardi publicou, na última quarta-feira (26) em sua página do Instagram, uma foto exibindo o bumbum. Na legenda Mayra brincou: “Só para meu Carnaval não passar sem bunda eu fiz essa foto! Apesar do carnaval de mamãe ser em casa, a bunda a gente tem também hahahahah”.

No post, a coach ainda aproveitou para divulgar o seu próprio programa: “Obrigada @secavocerenove por essa bunda”.

Mayra é casada com o ator Arthur Aguiar e na segunda-feira (24) publicou em seus stories um vídeo em que aparece completamente nua durante o banho.

A coach de emagrecimento cobriu os seios com as mãos e sensualizou no banheiro, deixando pouco para a imaginação de seus 3,6 milhões de seguidores.