Mayra Cardi dá casa de presente à babá da filha e mostra a reação nas redes sociais

Atendendo aos pedidos de vocês aí está o vídeo da montagem da casa da Preta que é a “mãe” do coração da minha filha, a preta é mais que uma babá ela cuida da minha pequena como uma grande mãe, a preta tem mais filhos além da @sophiacardiaguiar e é uma mãe e uma mulher que me orgulho muito. Quando eu resolvi mudar para outra cidade eu fiz o convite a ela para vir junto , começar uma nova vida comigo, e ela aceitou, então pensei de que maneira posso fazer para essa mulher maravilhosa que sou tão grata se sentir tão acolhida e amada quanto ela merece? Foi então que tive a ideia de montar uma casa para receber ela é sua família! Me comprometi a cuidar dela e da família dela até o último dia de nossas vidas e assim farei! Preta obrigada por você ser FODA pessoas tão honestas como você me mantém viva e me fazem continuar lutando e acreditando pelo ser humano e pelo amor! Obs: não tem nenhuma caneta de permuta eu comprei com meu suado dinheiro cada pena dessa surpresa pois não é um trabalho e sim o que o meu coração precisava fazer, contei com pessoas incríveis que assim como eu se realizaram fazendo esse sonho se tornar verdade correndo muito para tudo ficar pronto tempo! Obrigada a todos que dedicaram seu tempo e amor nesse nosso sonho. obrigada aos meus amigos @juhlagos @cinthia.paranhos @acarolparanhos @gabivandrade @atnrevestimentos (Felipe) e Renato