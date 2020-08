Marina Ruy Barbosa opina sobre polêmica envolvendo cabelos ruivos de astro do k-pop

PUBLICIDADE

A atriz Marina Ruy Barbosa, 25, resolveu encerrar as discussões de fãs do BTS, um dos mais populares grupo de k-pop, em torno dos novos cabelos do cantor Seokjin, 27. “Seokjin está ruivo. Ponto e acabou”, comentou nas redes sociais a artista, que logo brincou por ter entrado em um “rolê completamente aleatório”.

Os fãs da boy band coreana vinham debatendo a atual cor de cabelo do cantor após as fotos divulgadas para o lançamento do single “Dynamite”. Castanho ou ruivo, questionavam elas. Na noite de segunda-feira (10), no entanto, foi o comentário da atriz que viralizou.

Fãs do grupo comemoraram e questionaram se Marina é fã da banda. “Ela se tornou mais que perfeita por gostar deles”, comentou outra seguidora. “Uma ruiva reconhece outro ruivo. Ponto e acabou”, brincou mais uma. “Se a Marina Ruy Barbosa acha isso, quem sou eu pra discordar?”, afirmou mais uma.

Apesar de o grupo de k-pop ter começado a divulgação das fotos promocionais da música “Dymanite”, a previsão de lançamento é para o dia 21 de agosto. A nova faixa será em inglês e deve seguir uma batida dançante, ao estilo de “Mic Drop” e “Waste It On Me”.

As informações são da FolhaPress.