Marina Ruy Barbosa é ‘cancelada’ por polêmica envolvendo seu tataravô

Além de Mel Maia, outro nome que esteve nos Trending Topics deste domingo (3) foi o de Marina Ruy Barbosa, que também participou da live do DJ Alok no sábado (2). Atualmente no ar em “Totalmente Demais”, que está sendo reexibida na Globo durante a quarentena, a atriz foi “cancelada” nas redes sociais neste fim de semana.

A polêmica começou quando algum usuário do Twitter fez uma postagem lembrando que o tataravô da atriz, o diplomata Rui Barbosa, havia ordenado que queimassem matrículas e registros de posse e movimentação patrimonial de escravos em 1890, alegando que ele o havia feito para “apagar” a escravidão da história do Brasil.

A versão foi replicada por diversos internautas, que chegaram até a desenterrar uma entrevista que a atriz deu para Regina Casé no programa Esquenta! em 2014, em que dizia que tinha orgulho de seu tataravó, para acusá-la de racista.

No entanto, outros usuários da rede social defenderam que a queima dos arquivos foi a forma que Rui Barbosa encontrou, à época, para inviabilizar o cálculo de indenizações que estavam sendo reivindicadas por antigos proprietários de escravos, ajudando, então, a concretizar a Abolição da Escravatura no Brasil.