Marília Mendonça é acusada de transfobia depois de comentário em live

A cantora Marília Mendonça é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira, 10. Em uma live transmitida no domingo, 9, Marília riu de um colega que teria ficado com uma mulher trans na boate diesel.

A hashtag #mariliatranfobica está sendo utilizada para criticar o comentário da cantora durante sua live.

Marília disse que está aprendendo com seus erros e não irá se justificar.

pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. mil perdões. de todo o coração. aprenderei com meus erros. não me justificarei.

Enquanto o Brasil for o país que mais mata mulheres trans no MUNDO, piadas transfóbicas NÃO PODEM serem aceitas! Se você passa pano pra esse tipo de atitude, você faz parte do núcleo agressor! #mariliatransfobica https://t.co/kbtQPBxKE2

