Mariah Carey anuncia novo álbum ‘The Rarities’ em comemoração aos 30 anos de carreira

A cantora Mariah Carey, 50, anunciou nesta quarta-feira (19) que irá lançar um novo álbum no próximo dia 2 de outubro. Intitulado “The Rarities”, a cantora afirmou que o projeto irá homenagear os 30 anos de carreira.

“Esse é para vocês. Para celebrar nós e agradecer vocês pelos anos de puro amor e suporte. Sou muito grata”, escreveu a artista aos fãs em suas redes sociais. A pré-venda do CD já está acontecendo e nela é possível ter uma ideia de como será a novidade.

O disco que será duplo, terá 15 canções marcantes da carreira da cantora e músicas inéditas. A única faixa que já foi revelada se chama “Save The Day” e é uma parceria com Lauryn Hill. O hit será lançado já nesta sexta (21).

O lançamento vai marcar o retorno de Mariah Carey, que teve como seu último álbum “Caution”, em 2018. A cantora é conhecida por grandes sucessos da música pop como “Obsessed” e “All I Want For Christmas Is You”.

De acordo com a Recording Industry Association of America, Carey já vendeu mais de 250 milhões de obras musicais, o que faz dela uma recordista em vendas a nível mundial. Ela é a segunda artista feminina solo mais bem-sucedida em território norte-americano.

No início deste ano, Mariah Carey se tornou a primeira artista a encabeçar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes. Ela je tornou a única a registrar canção número um nos anos 1990, 2000, 2010 e 2020.

O clássico natalino da cantora “All I Want For Christmas Is You” foi lançada pela primeira vez em 1994 e recuperou a fama depois de ser incluída na trilha sonora do filme “Simplesmente Amor” (2003). No final de 2019 Carey lançou um novo vídeo para a música.

As informações são da FolhaPress.