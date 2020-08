Marcos Oliveira, o Beiçola, diz estar há dez anos sem sexo

PUBLICIDADE

Famoso por interpretar o personagem Beiçola, o ator Marcos Oliveira, 68, revelou que está sem fazer sexo há dez anos ao menos. Segundo ele, a graça atualmente é apenas observar.

“Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria”, disse ele durante live com a revista Quem.

Recentemente, ele deu outra declaração sobre o tema em outra live. Na ocasião, revelou que já havia feito sexo a três na Europa. Sobre as críticas com relação ao que ele pensa sobre sexualidade, preferiu disparar contra quem ele chama de “sem graça”.

“Acho que é porque a vida sexual delas [críticos] é muito sem graça. Só fazem papai e mamãe e tudo bem. E eu tive outras oportunidades. Vim da geração dos anos 1970, que era tudo mais livre. É muito doentio as pessoas se anularem e ficarem espantadas com quem viveu sua liberdade”, disse.

O ator ainda fez críticas aos brasileiros que colocam as questões religiosas à frente de tudo. “Por isso que fiz ménage à trois (relação sexual a três) na Europa. As pessoas têm a cabeça mais aberta lá. Não tem essa questão moral e religiosa do brasileiro. Já fiz com um casal de homem e uma mulher. E de um homem com outro homem também”, lembrou.

Atualmente, Oliveira quer voltar a trabalhar. “Consegui fazer umas economias quando teve aquelas reprises na Globo de ‘A Grande Família’, mas quero voltar logo a trabalhar. Ficar dentro de casa sozinho, sem trabalhar, isolado. É terrível. É enlouquecedor e sou capaz. Torço para essa pandemia acabar logo”, almejou.

Em 2016, ele usou seu perfil no Facebook para desabafar e pedir emprego. “Oi gente eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar”, publicou o ator na época.

As informações são da FolhaPress.

