Marcos e Belutti divulgam álbum ‘Cumpra-Se’ e celebram com live

PUBLICIDADE

Após o primeiro e inesquecível show drive-in da carreira, que aconteceu no final de agosto, em São Paulo/SP, Marcos e Belutti lançam hoje, 10 de setembro, o álbum CUMPRA-SE – na íntegra – em todas as plataformas digitais, as 21h. O lançamento traz uma das faixas colaborativas mais aguardadas dos 12 anos de carreira de Marcos e Belutti: ‘Tudo Indica’, que contou com a participação especial da dupla Jorge e Mateus.

“Há muito tempo esperávamos pela oportunidade dessa parceria entre Jorge e Mateus e Marcos e Belutti. Estamos muito felizes de ter sido em nosso projeto e ainda numa faixa incrível que é a ‘Tudo Indica’ ”, diz Belutti.

‘Tudo Indica’ é composta por Elan Rubio, Vinicius Poeta, Daniel Caon e Bruno Sucesso, chega para completar e oficializar a divulgação do projeto. O áudio da canção estará disponível em todas as plataformas digitais junto do álbum completo, a partir de 21h de hoje. Já o videoclipe sai amanhã, dia 11/09, às 11h, no canal oficial da dupla no Youtube.

Marcos completa o parceiro “Estávamos muito ansiosos pra dividir essa música com todo mundo e agora ela vem junto ao lançamento oficial do projeto, não tinha data melhor e mais especial. Agradecemos muito ao Jorge e ao Mateus por prontamente aceitarem nosso convite e abrilhantarem essa música com todo carisma e talento deles. Esperamos que todos viciem nela, assim como nós estamos viciados”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para comemorar o tão esperado lançamento de CUMPRA-SE, Marcos e Belutti farão um show ao vivo amanhã (11) em seu canal do Youtube a partir de 21h45. A transmissão também será feita pela TV BAND e BAND FM, a partir das 22h45. O lembrete da live pode ser ativado através do link: http://bit.ly/LiveCumpraSe.

CUMPRA-SE

O que antes era apenas uma brincadeira entre Belutti e seus amigos, acabou se tornando uma marca registrada e batizando o mais recente projeto da dupla. CUMPRA-SE foi gravado no dia 15 de outubro de 2019, em São Paulo, cidade onde tudo começou para Marcos e Belutti há 12 anos atrás.

A dupla convidou algumas participações para dividir esse momento inédito: Jorge e Mateus , uma dupla que Marcos e Belutti admiram como artista e como pessoa, sempre tiveram vontade de cantar junto e, finalmente, aconteceu. Israel e Rodolffo tem uma musicalidade única e repertórios excelentes, e foi a vez de gravar com eles. Já o Gaab , a música escolhida tem uma mistura de sons incrível, e ele veio para somar no projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Belutti “O CUMPRA-SE veio da necessidade de curtir com quem a gente mais gosta, em qualquer ocasião, seja uma festa, aniversário, churrasco, enfim.. E para celebrar, sempre fazemos um brinde com as pessoas que estão conosco, uma espécie de decreto, do tipo: “que se cumpra a minha vontade e/ou desejo”. Desejo esse de ser feliz, de conquistar um objetivo, seja ele qual for. É daí que surgiu a ideia do nosso projeto CUMPRA-SE; e que nele se cumpra o que nós desejamos”.

No repertório, a dupla selecionou 12 faixas inéditas como “Se Entregue Pro Amor” – composição da dupla, “Fundamental” composição de Marcos, “Tudo Indica” e “Certo e Duvidoso”. O setlist ainda conta com 10 regravações de sucessos como “Coração Está em Pedaços” (Zezé di Camargo e Luciano), “Hoje eu Sei” (João Paulo e Daniel), “Como eu Te Amo” (Bruno e Marrone), entre outras. Toda a produção musical é assinada pelo produtor Ray Ferrari.

Marcos comenta sobre a escolha das músicas para o projeto “O repertório é um dos pilares mais importante do projeto e sempre queremos entregar para o nosso público o nosso melhor. Para esse álbum, queríamos algo que fosse pra cima, para todo mundo escutar, ter vontade de curtir e ouvir de novo. Então rearranjamos alguns sucessos de grandes artistas do sertanejo, o que já era um sonho antigo nosso, e deixamos com a cara do CUMPRA-SE. Das inéditas, duas são composições nossa e o restante de parceiros, e todas foram escolhidas a dedo para estarem nesse repertório”.

Com Direção Geral de Ivan Moura, Direção de Criação de Eryco Americo, Direção de Fotografia de Jose Augusto de Blasis e Eryco Americo, Direção de Vídeo de Ivan Moura e Erick Cohen, o DVD CUMPRA-SE é uma produção de Nexo Creative e Noix Music e será lançado pela gravadora Sony Music.